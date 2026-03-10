ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಧರ್ಮ–ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿವಿಗೆ ಯುವಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ: ವೈದ್ಯ ಹನುಮಂತ ಮಳಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:40 IST
ದ್ರೋಣಪುರ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಗವಾಗಿ ರೋಣ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಿತು
Gadag

