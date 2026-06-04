ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಗದಗ: ಮೊದಲ ಹಂತ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರ ವಿಶ್ವಾಸ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 7:43 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 7:43 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ
ಜಿ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ
CabinetHK Patil

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT