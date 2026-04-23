ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ

ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ

ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ವಿಜಯಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218ರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೈರನಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರದೇಶ, ನರಗುಂದ– ರೋಣ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮದಗುಣಕಿ ಸಮೀಪದ ವರತಿ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲ, ಕೆರೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನರಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ವೇಳೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು, ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು, ಹಾವುಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನೋವು ತರಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವೇಗದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸಾಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218ರಲ್ಲಿ ರೋಣ- ನರಗುಂದದ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಚಾರವಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಟುವಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ