ಹೈನಾ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ಕುರುಚಲು ಕಾಡು ಬದಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ

<p><strong>ಗದಗ:</strong> ಹೈನಿಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟೆಕತ್ತೆಕಿರುಬ (ಹೈನಾ) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತೆಕಿರುಬಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ವಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕತ್ತೆಕಿರುಬಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅರೆಶುಷ್ಕ ಪೂದೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ತೆರೆದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸಲು ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಕಿರುಬವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಕತ್ತೆಕಿರುಬವು ಮರಿ ಹಾಕಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಐದಾರು ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಜತೆಗೆ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟೆಕತ್ತೆಕಿರುಬಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕತ್ತೆಕಿರುಬಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ಉಳಿಸಿದ ಮಾಂಸವೇ ಹೈನಾಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವತೆಕಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಖರಬೂಜ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಾಶದಿಂದ ಪಟ್ಟೆಕತ್ತೆಕಿರುಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಹೈನಾಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ನಾಯಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ</span></div>.<div><blockquote>ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಕುಳಗೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಆನಂದ ಹಳೆಹೊಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>