ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಹೈನಾ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ಕುರುಚಲು ಕಾಡು ಬದಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ

ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:47 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಟ್ಟೆಕತ್ತೆಕಿರುಬದ ಮರಿಗಳು
ಪಟ್ಟೆಕತ್ತೆಕಿರುಬದ ಮರಿಗಳು
ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಾಶದಿಂದ ಪಟ್ಟೆಕತ್ತೆಕಿರುಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಹೈನಾಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್‌. ನಾಯಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ
ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಕುಳಗೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಆನಂದ ಹಳೆಹೊಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
Gadaganimal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT