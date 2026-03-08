ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಮೀಪದ ಗೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಅಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸ ಬಿಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭೋಜನ ಸವಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕೊಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ʼದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆʼ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ, ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ, ಹೊನಕೇರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜಾತ್ರೆ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಜಾತ್ರೆ, ಹುಸೇನ್ ಪೀರಾ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸು, ರಂಜಾನ್, ಮೊರಹಂ ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಣ್ಣ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎ.ಕೆಂಚರಡ್ಡಿ, ಅಮರೇಶ ಗಾಣಿಗೇರ, ಬಸವರಾಜ ಮೂಲಿಮನಿ, ಆರ್.ಆಯ್.ಬಾಗವಾನ, ಹುಸೇನಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ, ಹುಸೇನ ನಿಡಗುಂದಿ, ಇಮಾಮಸಾಬ ಬಾಗವಾನ, ಬಸಪ್ಪ ಗುಂಡೆ, ಕೆ.ಕೆ.ಬಾಗವಾನ, ಆರ್.ಕೆ.ಬಾಗವಾನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>