‘ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ’

<p>ಮುಂಡರಗಿ: ‘ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಶೇ20, ಬ್ರಿಜಿಲ್ ಶೇ12, ಕೆನಡಾ ಶೇ8, ಅಮೆರಿಕಾ ಶೇ7.6 ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಶೇ5.4ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತ ಕೇವಲ ಶೇ1.78ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತೀವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ3ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂಸಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಿರುವ ಅರಣ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಫ್ಒ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗಳಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇ30ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿರಬೇಕು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಇಒ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮಾತ್ರ ಸಸಿ ನಡುವ ಬದಲು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು‘ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕ ಸಿ.ಎಸ್.ಅರಸನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯ್ದ 20ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಂಚವಟಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂಚವಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಶಾಲೆಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು‘ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಸವರಾಜ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇವಪ್ಪ ಇಟಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗುಡದಪ್ಪ ಲಿಂಗಶಟ್ಟರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುನಿತಾ ಪೂಜಾರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ನವಲಗುಂದ, ಎ.ಕೆ.ಮುಲ್ಲಾನವರ, ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಹೊಸಳ್ಳಿಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್.ಕೆ.ಕಂಚಗಾರ, ಎಂ.ಪಿ.ಶೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಮೇಗಳಮನಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ನಾಗರಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-23-2130054930</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>