ನರೇಗಲ್:‌ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ; ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ನರೇಗಲ್:</strong> ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತಗಡಿನ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಾಡಪತ್ರೆ (ಹಾಳೆ) ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ತಾಡಪತ್ರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1955ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾವಣಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಂಚುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜನನ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು (ಫಾರಂ ನಂ. 9 ಮತ್ತು 11) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಡತಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಕಾರಣ ಮಳೆ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಚುಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳು ನೀರಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ತಗಡು ಹಾರಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ರೋಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅರಿತು ಪಿಡಿಒ ಅವರು ರೋಣ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ತಗಡುಗಳ ಬದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ (ಆರ್ಸಿಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್) ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಇಒ ಅವರು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ</blockquote><span class="attribution"> ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೋಣ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>