ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ

ಮುಂಡರಗಿ: ಗದಗ, ಮುಂಡರಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 63 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 33,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತ್ವದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಇಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪತ್ತು, ಚಿನ್ನ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮೊದಲಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಚಾರಣಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಮ್ಯೂಲ್ಯವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಬಲ್ಲ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಈವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಲಿ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿಗರು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು, ಪಂಡಿತರು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

'ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಗಿರಿಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ನಂದಿವೇರಿ ಮಠ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಹನುಮಪ್ಪ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡ, ಮರಗಳನ್ನು, ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಿಡ, ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಂದಿವೇರಿಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.

ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯ ಯನ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇ