ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ; ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ

<p><strong>ಮುಂಡರಗಿ</strong>: ಮುಂಡರಗಿ, ಗದಗ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 33,000 ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಇಂದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಪರೂಪದ ಔಷದೀಯ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ, ಜಿಂಕೆ, ತೋಳ, ನರಿ, ಕತ್ತೆಕಿರುಬ, ನವಿಲು, ಗೊರವಂಕ ಮೊದಲಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪತ್ತು, ಚಿನ್ನ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮೊದಲಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. <br> ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸದಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಡ್ಡದ ಕೊರಕಲು ಕಣಿವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಸವಿಯಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರೂಪ್ ವೇ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ರೂಪ್ ವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ 24,400ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. <br></p>.<div><blockquote>ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಸಿ.ಎಸ್.ಅರಸನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕ</span></div>.<div><blockquote>ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವನ್ನು ಒಂದು ಅತ್ಯತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗಳಮನಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕಪ್ಪತ ಹಿಲ್ಸ್</span></div>.<p><strong>ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಂಜೂರು</strong></p><p> ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ₹16ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊರಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಮಂಜುನಾಥ ಮೆಗಳಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>