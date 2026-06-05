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ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ; ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 6:03 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 6:03 IST
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ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ‌ ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು 
ಸಿ.ಎಸ್.ಅರಸನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕ
ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವನ್ನು ಒಂದು‌ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗಳಮನಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ಕಪ್ಪತ ಹಿಲ್ಸ್
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