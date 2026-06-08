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ನರೇಗಲ್ | ಬಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ: ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್

ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
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ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಮೊದಲಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ವಿತರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರಂತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು
ಪಿ. ವಿ. ಮೇತ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ
GadagBus Pass

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