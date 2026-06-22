<p><strong>ಗದಗ</strong>: ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ 15,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ‘ಹುರ್ರಾ ಟಾಪ್’ ಪರ್ವತ ಏರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಗದಗನ ಜೆ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನಿವಾಸಿ, ಗದಗನ ಎಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಕಲಾಸಪುರದ ನಿವಾಸಿ, ಮುಂಡರಗಿ ಕೆಆರ್ಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಸಾಧಕಿಯರು.</p>.<p>ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳಾದ ಈ ಮೂವರು, ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್ಐಎಂ) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಬೇಸ್ಗೆ ಮೂರು ದಿನ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 3,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ‘ಹುರ್ರಾ’ ಟಾಪ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಜೂನ್ 17ರಂದು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 85 ಮಂದಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 65 ಮಂದಿ ಹುರ್ರಾ ಟಾಪ್ ಏರಿದೆವು. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ, ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟೆವು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಮರಳುತ್ತೇವೆೆ’ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>