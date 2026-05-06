‘ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ’

ನರೇಗಲ್: 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ವೀ. ಚಳ್ಳಮರದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ– ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ (ಯುಡಿಎಫ್) ಗೆಲುವಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನರೇಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗೌರವ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷ ಐ. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಂಯೋಜಕ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷಿ ಪಿ. ನದಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಲಕ್ಕನಗೌಡ್ರ, ಹನಮಂತಪ್ಪ ದ್ವಾಸಲ, ಎ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ಹನಮಸಾಗರ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನೂಲ್ಕಿ, ಸದ್ದಾಂ ನೇಶಖಾನ, ಶೇಖಪ್ಪ ಜುಟ್ಲ, ಗುಡದಪ್ಪ ಗೋಡಿ, ಸಂತೋಷ ಸಾತನೂರು, ಮುತ್ತು ಹನಮಸಾಗರ, ರೀಯಾಜ್ ಹೊಸಮನಿ, ಭಾಷಾ ಹೂಲಗೇರಿ, ವಿಜಯ ಮಣ್ಣೊಡ್ಡರ, ಮಂಜುನಾಥ ಝೀಲಝರಿ, ಸಮೀರ್ ಹೊಸಮನಿ, ಶಕ್ರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>