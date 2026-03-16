ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲರಿಂದ ಬಲ: ರಮೇಶ ಕಲ್ಲನಗೌಡರ ಅಭಿಮತ

ಗದಗ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ರೈತರ ಹಿತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಮೇಶ ಕಲ್ಲನಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಭೀಷ್ಮ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ಕೆ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸರಳತೆ, ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ನೀರಾವರಿ, ಅರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದರು. ಸಂಘ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ನೀತಿಗೆ ಗದುಗನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಜ್ಜ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ಅಸೂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲರು ಅಂಜದೆ, ಅಳುಕದೇ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಿ.ಬಿ.ಅಸೂಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವರಾಜ ನೆಲಜೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಡಗದ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲರ ಕುರಿತು ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು. ದತ್ತಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಿಶೋರಬಾಬು ನಾಗರಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸತೀಶ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಸ್ತ್ರದ, ಕೆ. ಎಚ್. ಬೇಲೂರ, ಜಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಅರ್ಜುನ ಗೊಳಸಂಗಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಗಾಂಜಿ, ರಶ್ಮಿ ಅಂಗಡಿ, ಡಿ.ಎಸ್.ಬಾಪುರಿ, ರಾಹುಲ ಗಿಡ್ನಂದಿ, ಅಮರೇಶ ರಾಂಪೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಯುವ ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><blockquote>ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲ. ಸರ್ವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲರ ಬದುಕು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶ</blockquote><span class="attribution">ವಿವೇಕಾನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>