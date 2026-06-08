ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

<p>ಅಳವಂಡಿ: ಸಮೀಪದ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಾವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಯೊಂದನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಜಾವೇದ್ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುವರ ಎಮ್ಮೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಕ್ಕದ ಮುಂಡರಗಿ ನಗರದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ವಿ.ಸಿಮಿಕೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶಿವನಗೌಡ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ, ಶಿವಾನಂದ ಮಾಟಿ, ಶಿವರಾಜ್ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-165839617</p>