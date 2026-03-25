ರಸ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ; ಸಂಚಾರ ಹೈರಾಣ

<p><em>ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ</em></p>.<p>ಅಳವಂಡಿ: ಸಮೀಪದ ಘಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ-ಮುಂಡರಗಿ ಹಾಗೂ ಮುರ್ಲಾಪುರ–ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಘಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ-ಮುಂಡರಗಿ ಹಾಗೂ ಮುರ್ಲಾಪುರ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಕುಕನೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕವಲೂರು, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್, ಬಸ್, ಆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಕುಲಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಹದೆಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು - ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-35-1298714680</p>