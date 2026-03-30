ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ

ಲಕ್ಕುಂಡಿ: 'ಇಲ್ಲಿಯ ಕದಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶರಣು ಗೋಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬಣವಿ, ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '2003ರಲ್ಲಿಯೇ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕದಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 1 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಣವಿ ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಡಿ ₹49.96 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಡಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿಯೇ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ 24 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 36 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಮರಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 9 ತಿಪ್ಪೆ, 10 ಬಣವಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮೀರನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಿರುವ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬಣವಿ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ ರೈತರ ಸಭೆ ಕರೆದು, ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗದಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ವೈ.ಹೊನ್ನೆನಾಯ್ಕರ, ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>