ಲಕ್ಕುಂಡಿ: ಸಂಭ್ರಮದ ಜಂದೇಶ್ಯಾವಲಿ ಉರುಸ್‌

<p><strong>ಲಕ್ಕುಂಡಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮೀಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಜರತ್ ಜಿಂದೇಶ್ಯಾವಲಿ ದರ್ಗಾ ಉರುಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಿಂದೇಶ್ಯಾವಲಿ ಅವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಧನ, ಧಾನ್ಯ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣಿಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಸೂತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮ್ಯೂಜಿಕಲ್ ಬಳಗವು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ, ಭಕ್ತರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>