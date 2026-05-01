ಸ್ನೇಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು: ಗಡಾದ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: 'ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾರದ್ದು. ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ, ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ, ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ನಾಗರಾಜ ಗಡಾದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿಗಂಬರ ಪೂಜಾರ ಮತ್ತು ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಣುಕಾ ದಾನಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ನೇಹವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವುದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿ ಕಲಿತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ, ರತ್ನ ಕರ್ಕಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಉಮಚಗಿ, ಉಮಾ ಮಲ್ಲಾಡದ, ಉಮೇರಾಬಾನು ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಗಿರಿಜಾ ಜಗಲಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಳಸೂರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಲಕಾರ, ರೇಖಾ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ವೆರ್ಣೇಕರ, ಅನಿತಾ ಮಾಗಳದ, ಪಾರ್ವತಿ ಅರಳಿ, ಪ್ರಭಾ ಶಿರೋಳ, ಸುಜಾತಾ ಹಿರೇಮಠ, ಗೌರಾ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಪ್ರಭಾ ಕೂಡ್ಲಮಠ, ಶಕುಂತಲಾ ಕೊಟಗಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಉಪಾಸಿ, ಯಶೋಧಾ ಉಪಾಧ್ಯೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>