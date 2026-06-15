ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು

<p><em>ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ</em></p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಬಳ್ಳಿ ಶೇಂಗಾ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಯೂ ಹೌದು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಸೂರಣಗಿ, ಬಾಲೆಹೊಸೂರು, ಶಿಗ್ಲಿ, ಅಡರಕಟ್ಟಿ, ಹುಲ್ಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಿ ಶೇಂಗಾ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾ ಯಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಸಿದ್ಧವಾ ಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಬೀಜ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ 25-30 ಡೆಕಾರ್ಟ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರು ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿ ದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಕಾರ್ಟ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಯಂತ್ರಗಳ ಚಾಲೂ ಇದ್ದಾಗ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವೂ ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಕೇವಲ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯದೇ ದನಕರುಗಳ ಆಹಾರ ಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶೇಂಗಾದ ಹೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಒಕ್ಕಣಿ ನಂತರ ರೈತರು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಜತನವಾಗಿ ಬಣಿವೆ ಒಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಿಶೇಂಗಾವನ್ನು ಆರಿದ್ರ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಿದ್ರಾ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಆರು ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವೇ ದಶಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಬಳ್ಳಿಶೇಂಗಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಈಗಲೂ ತಾವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಂಗಾಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಧ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ರೈತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಪಡಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಕ್ಕೆ ₹ 50ಗಳನ್ನು ರೈತರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಿದ್ರಾ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬಳ್ಳಿಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಾರಣ ರೈತರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗೊಜನೂರಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಚನ್ನಪ್ಪ ಷಣ್ಮುಖಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-23-1577085288</p>