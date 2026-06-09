ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಕಲಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ದುಸ್ಥಿತಿ

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ತಗ್ಗು–ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಒಂದೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನೋಡಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಡಾವಣೆಯ ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಸದಾಕಾಲ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವೇ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ...</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವು.</p>.<p>ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಲಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ಮುಂದಾಗದಿರುವುದು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಳ್ಳಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಲಾಂ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದದ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೂಳಿನಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿಗಳು ಗಲೀಜು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಲಸು ನಾರುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುರಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಲಾಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಯಾಜ್ಅಹಮ್ಮದ್ ಗದಗ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಗೊರಸು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-23-1153720662</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>