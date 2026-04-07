ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಬಿಜೆಪಿಯ 47ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಬಸ್ತಿಬಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದ ಚಂಬಣ್ಣ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, '46 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಪಕ್ಷದ ಪಯಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಬಸ್ತಿಬಣದಿಂದ ಅಗಡಿ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಉಳಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೀರಿಶ ಅಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರವಿಕಾಂತ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಮುಂಬರುವ ಪುರಸಭೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಗಡಿ, ವೀರಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿಮಠ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಂಚಲಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ನೀರಾಲೋಟಿ, ಗುರಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಮೇವುಂಡಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ, ವಿನಯ ಪಾಟೀಲ, ಪಾರಮ್ಮ ಧರಣಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಧರಣಿ, ರಾಜು ಬೆಲ್ಲದ, ಪವನ್ ಬಂಕಾಪೂರ, ಚಂದ್ರು ಮಾಗಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀರಾಲೋಟಿ, ರವಿ ನೀರಾಲೋಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ವಾಲಿಶೆಟ್ಟರ, ಚಂದ್ರು ಧರಣಿ, ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಟಗಣಿ, ಗಂಗಾಧರ ಗಡ್ಡೆಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>