ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೊರೆ ಹೋದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರೈತರು

Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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