<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ</strong>: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರೈತರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಹರಗಲು ಡೀಸೆಲ್ ಅವಶ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಐದಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ವಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂರಾರು ರೈತರು ಬಂಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ರೈತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ₹2,000 ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬಂಕ್ ಎದುರು ರೈತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-23-1560157836</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>