ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅನ್ನದಾತ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರೈತರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಗಣಿ ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮರೆತ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳೂ ಸಹ ವಿಷಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಭೂಮಿ ವಿಷದ ಆಗರವಾಗಿ ನಾವು ಉಣ್ಣುವ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಇದನ್ನರಿತ ರೈತರು ಇದೀಗ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ.

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪದಾರ್ಪಣೆ ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪರಿಚಯದ ನಂತರವಂತೂ ರೈತರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಗಣಿ , ತಿಪ್ಪೆ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎರಡ್ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಳು, ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಗಣಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದವು.

ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರು ಮಿತಿಮೀರಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲಗಳು ವಿಷದ ಬಟ್ಟಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನರಿತ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿ, ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ರೈತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಈಗ ಗಗನ ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ₹ 1,500-₹ 2,ಸಾವಿರ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ರೈತರು ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಕ್ಕಲುತನ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಂದ್ರ ರೈತರು ಮದ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಮರೀಬೇಕು. ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸೆಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೇದು' ಎಂದು ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಸಣ್ಣ ಬೆಟಗೇರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕುದುರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವರು ದಿನಾಲೂ ಸಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನಿಯನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಸಹ ಹತ್ತಾರು ರೈತರು ಈ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುವ ಸಗಣಿಯನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾದ ರೈತರು ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ.

ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎರೆಹುಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಲ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ
ಬಸಣ್ಣ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ