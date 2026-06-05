ಉತ್ತಮ ಮಳೆ; ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭ

<p><em>ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ</em></p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು, ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಸರು, 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಂಠಿಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 34,865 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 23,880 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ 120 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೊಗರಿ, 5,315 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಸರು, 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹುರುಳಿ, 10 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉದ್ದು, 60 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜೋಳ, ಅವರೆ 10 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಇತರೇ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 30 ಹೆಕ್ಟೇರ್, 355 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, 3,350 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಶೇಂಗಾ, 1,550 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹತ್ತಿ, 300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಬ್ಬು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 32,235 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳಿದೇವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದು ಶಿಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸೋಮಣ್ಣ ಡಾಣಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-23-1579594124</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>