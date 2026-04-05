ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಸಡಗರ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ದವನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗುರುವಾರ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹನಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೇಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಜೋಗುಳ ಪದ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುರಘೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಿಳಾ ರುದ್ರಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಪ್ರಭಾ ಪುರಾಣಿಕಮಠ, ಜ್ಯೋತಿ, ಜಯಶ್ರೀ, ಆರತಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಅಮೃತಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಕಳ್ಳಿಮಠ, ಶಾಂತಾ ಗುಳಗಣ್ಣವರ,ಗೌರಮ್ಮ ಮರಡೂರಮಠ,ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿರಕ್ತಮಠ ಅವರಿಂದ ರುದ್ರಪಠಣ, ಮಾರುತಿ ಆಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಸಂಘದಿಂದ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>