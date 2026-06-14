ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಬೇಡ: ಜಿ.ಎಂ.ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ (ಲಿಂ.ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು) ಹೆಸರನ್ನು ವ್ಯಂಗವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಂ.ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ ಖಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಲಿಂ.ವೀರಗಂಗಾಧರರು (ಅಜ್ಜಯ್ಯ) ದೇವ ಮಾನವ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ತಪಃಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವೇಳೆ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಎಂದು ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ’ ಎಂದು ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಹೆಸರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅವರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಬಳಸಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕ್ಷೇಮ, ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆಂದೂ ಅಜ್ಯಯ್ಯನವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಭಕ್ತರಾದ ಚಂಬಣ್ಣ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಆನಂದ ಮೆಕ್ಕಿ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ, ರುದ್ರಮುನಿ ಘಂಟಾಮಠ ಸೇರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-23-594087236</p>