ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaprotestElectricity
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT