‘ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ’

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: 'ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕರೇವಾಡಿಮಠದ ಮಳೆಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಲಿಂಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ನಂದಿಪಟ ಆರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಭೂತಿ, ಲಿಂಗ, ಜೋಳಿಗೆ, ದಂಡ ಇವು ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ, ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳವಾದ ಲಿಂಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಹಿರಿಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಗಡ್ಡದೇವರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಡಿನ ಮಠಗಳು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಮಠಗಳಿಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ತಾಂಡವ ಆಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ಜಂಗಮ ವಟುಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ, ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸೋಮಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠ, ಶಿವರಾಜ ಕರೇವಾಡಿಮಠ, ಚಿದಾನಂದ ಲಿಂಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿಮಠ, ನಿರಂಜನ ಲಿಂಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಈರಣ್ಣ ಅಂಕಲಕೋಟಿ, ಶಾಂತರಾಜ ಓದುನವರ, ಮಹೇಶ ಲಿಂಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿಮಠ, ರಾಮಣ್ಣ ಪಡಗೇರಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಗುಳಗಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.

<em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>