ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ದರ್ಬಾರ್ ಬಲು ಜೋರು. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನದ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮಾವುಪ್ರಿಯರ ಮನ ತಣಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಜಾರ, ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆಪೂಸ್, ಕಲ್ಮಿ, ಜೀರಿಗಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಈಷಾಡಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪೂಸ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಆಪೂಸ್ ಹಣ್ಣು ₹120ರಿಂದ ₹150ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 105 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಮಗೇರಿ, ಸೂರಣಗಿ, ಬಾಲೆಹೊಸೂರು, ದೊಡ್ಡೂರು, ಶಿಗ್ಲಿ, ಗೋವನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಗಲ್ಲ, ಶಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಸವಣೂರು, ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಈ ವರ್ಷ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೀಕರಣೆ ಊಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿ ಲಲಿತಕ್ಕ ಕೆರಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-23-827292204</p>