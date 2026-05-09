ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: 'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗುಳೇ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಸೂರಣಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಕೂಲಿ ಹಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಹಾಜರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದವರ ಎಲ್ಲರ ಹಾಜರಿ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತವ್ವ ಹಡಪದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬಸಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ, ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಿಂಜಾರ್, ಮಾಂತೇಶ ಮಳಗಿ, ಲಲಿತಾ ಬೆಟಗೇರಿ, ಶಾಂತವ್ವ ದಾಸರ, ದೇವಪ್ಪ ರಾಹುತ್ತರ ಶಿವರಾಜ ರಾವುತರ, ಶಿವಾನಂದ ಮೂಲಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>