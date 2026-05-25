ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಠಾಣೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗದಗ ನಗರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನೆ, ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗಮನಿಸಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಠಾಣೆಯಿಂದಲೇ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರು ಧ್ವನಿವರ್ದಕಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10 ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜನರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪುರಸಭೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 37 ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೂ ಇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 62 ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಜನರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ.

'ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-23-646901910