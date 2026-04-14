ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು: ಬಸವಳಿದ ಜನತೆ

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನತೆ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಜನರು ಗಾಬರಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜನರು ಉಸ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ದೇಹ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ತಣ್ಣನೆಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಲಸ್ಸಿ, ಲಿಂಬು ಶರಬತ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಪೆಪ್ಸಿ, ಮಾಝಾ, ಸಿಟ್ರಾ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಚೀಪುತ್ತ ಉರಿಯುವ ದೇಹವನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ಈ ವರ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಗೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ₹ 50ರಿಂದ ₹100 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ₹80 ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಡಜನ್ಗೆ ₹ 40-50 ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ದಾಹ ತಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಸಧ್ಯ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಬಡ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಲಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳು: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಪುರಾತನ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಿಗೇರಿ ಕೆರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತಾತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ, ಬಾಲೆಹೊಸೂರು, ಹರದಗಟ್ಟಿ, ಬಸಾಪುರ, ಗೋವನಾಳ, ದೊಡ್ಡೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಜನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು. ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಬು ಶರಬತ್, ಎಳೆನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಗಳಂಥಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಾಟೆವಾಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-23-182249469</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>