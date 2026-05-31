ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಾರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಾರ್ಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಶನಿವಾರ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರೈತರು ಇದ್ದು, ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರತ್ನವ್ವ ಸುತಾರ, ಸುಶೀಲವ್ವ ಬಣಗಾರ, ಪಾರವ್ವ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ರೇಣವ್ವ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾವಮ್ಮ ಓದನವರ, ಜಯವ್ವ ಹಾದಿಮನಿ, ಶಂಕ್ರವ್ವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ದೇವಕ್ಕ ಶರಶೂರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>