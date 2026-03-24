ದೇವಸ್ಥಾನ: ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಒಟ್ಟು ₹1.68 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಜಾಂಚಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಗಲಿ, 'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಹುಂಡಿಯ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ಕಮೀಟಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪುಲಿಗೆರೆ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಹುಂಡಿಯ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರಾಜ ಪಾಟೀಲಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಗಂಬರ ಪೂಜಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>