ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾದ ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳು

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಾಳಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 40 ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳು: ಭೂಮಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 12 ಮೀ. ಉದ್ದ, 12 ಮೀ. ಅಗಲ ಮತ್ತು 3 ಮೀ. ಆಳ, 15 ಮೀ. ಉದ್ದ, 15 ಮೀ. ಅಗಲ, 3 ಮೀ. ಆಳ. 18 ಮೀ. ಉದ್ದ, 18 ಮೀ. ಅಗಲ, 3 ಮೀ. ಆಳ ಹಾಗೂ 21 ಮೀ. ಉದ್ದ, 21 ಮೀ. ಅಗಲ, 3 ಮೀ. ಆಳ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಅಳತೆಯ ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು 21 ಮೀ. ಉದ್ದ, 21 ಮೀ. ಅಗಲ, 3 ಮೀ. ಆಳದ ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 21 ಮೀ. ಉದ್ದ, 21 ಮೀ. ಅಗಲ, 3 ಮೀ. ಆಳದ ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ: 21 ಮೀ. ಉದ್ದ, 21 ಮೀ. ಅಗಲ, 3 ಮೀ. ಆಳದ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ರೈತರಿಗೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ₹1.05 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಡಪತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇಲಾಖೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ತಾಡಪತ್ರಿ ಹಾಕುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಇಂಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ತುಂಬಿದರೆ ರೈತರು ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-23-837654139</p>