ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ಜೂನ್‌ 8ರಂದು

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: '59 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದಿ. ಡಾ. ಬಾಬುರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಪಾರ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>60ನೇ ವರ್ಷದ ಆಸ್ತಮಾ ಔಷಧ ಉಚಿತ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ದಿ. ಬಾಬುರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಜಿ. ಪಡಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಬುರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಗೋಣ. 60ನೇ ವರ್ಷದ ಆಸ್ತಮಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಗೋಪಾಲ ಪಡ್ನೀಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೂನ್ 8ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡಾ. ಹರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಮಾ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಂಗಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಾಪಣ್ಣ ಬನ್ನಿ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೋರಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬನ್ನಿ, ಶೇಖಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ, ಭರಮಪ್ಪ ಬನ್ನಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೊರವರ, ಬಾಬಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆನವರ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಮಾಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>