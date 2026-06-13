ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಬಸಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><em>ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ</em></p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮವಾದ ಬಸಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 58 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಶಾಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಶಾಲೆಯು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೆರಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಹೊಣೆ ನೀಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-23-1708159343</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>