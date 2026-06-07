ಜೋರು ಮಳೆ: ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಜೋಗಿ ಹಳ್ಳ

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2–3 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅನ್ನದಾತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಿರುಸು ಮಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಗಿ ಹಳ್ಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೆಂಚಲಾಪುರ ಓಣಿ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿ ಕೆಂಚಲಾಪುರ ಓಣಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಸಕಡ್ಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿದ ಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಈವರೆಗೂ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಭಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸೇತುವೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಸಕಡ್ಡಿ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತು ಚಕ್ಕಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಗ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ವೃತ್ತದ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಗಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-23-500071845</p>