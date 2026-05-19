ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುರಾಜ್ ಸಿ. ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸೂರಣಗಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿರುವ ಗುರುರಾಜ ಸಿ. ಅವರು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಇವರೇ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

'ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ನಾವು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೌಕಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ.ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೆ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ ವಸ್ತ್ರದ, ಚಂದ್ರು ನಾವಿ, ಮೆಹಬೂಬಖಾನ ಪಠಾಣ, ದುಂಡಪ್ಪ ಸವಣೂರ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಬೇರ, ದಾದಾಪೀರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ