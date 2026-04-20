ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ; ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಪರದಾಟ

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ಧೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡವುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ ಕಾರಣ, ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 30 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಲಿ, ಬಾಲೆಹೊಸೂರು, ಸೂರಣಗಿ ಹಾಗೂ ಯಳವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಜನತೆಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರಾರು ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ತಾಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವ ಶಿಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಗ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಿಕೆರೂರ, ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿ, ಯಲವಗಿ, ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯ ಇರದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಇಲ್ಲವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಆದರೆ, ಹೊರ ಆವರಣದ ಸುತ್ತ ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ತವರೂರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮವಾದ ಬಾಲೆಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲ. ಬಾಲೆಹೊಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ, ನಾಗಮಡುವು, ಬಿಜ್ಜೂರು, ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ, ಗುಡಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನರ್ಸ್ಗಳೇ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಣಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನುಭವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಕೊರತೆ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್’ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾದ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ವು ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-23-1097966168</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>