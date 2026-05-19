ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಮಳೆ: ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮರಗಳಿಂದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ರೈತ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರರ ಮಾವಿನತೋಟದ ಫಸಲು ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ನೀಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 30ರಿಂದ 40 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಫಸಲು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೈತರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದು ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.

ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಹೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿ ಈ ವರ್ಷ ನಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ನೆಗಳೂರ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನವಲೆ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ