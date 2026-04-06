‘ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳ ಪಾಲಿಸಿ’

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: 'ಮಹಾತ್ಮರು, ಶರಣರು, ಸಂತರು, ದಾಸರು ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹಾಶೀಮಿಯ್ಯಾ ಆಶ್ರಫಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತ ದೂದಪೀರಾಂ ಮಹಾತ್ಮರ ಉರುಸು ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ವಾಜ ಬಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಬದುಕುವುದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಪರೋಪಕಾವರೇ ಜೀವನ. ಪರರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸೂಫಿ ಸಂತ ದೂದಪೀರಾಂ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಾಗದಾದ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪವಾಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಪವಾಡಗಳು ಗದ್ದುಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೂ ಇವರು ದೂದನಾನಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೂದಪೀರಾಂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>