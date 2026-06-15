ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನ ಕೊಳಚೆ ತುಂಬಿರುವ ಚರಂಡಿ ದುರ್ವಾಸನೆ

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಂ.4 ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನ ಚರಂಡಿ ಕೊಳಚೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಸಿಗೆ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯವರು ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಒಡೆದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಸಿ ರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪಾಯ ತರುವ ಭಯ ಇದೆ.</p>.<p>ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಚಕ್ರಸಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಸೋಮಣ್ಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-23-41714137</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>