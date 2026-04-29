ಜಾತ್ರೆ: ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ– ಮುಸ್ಲಿಂರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಅತೀ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಫಕ್ಕೀರಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕೀರಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಒಂಟಿ, ಛತ್ರ, ಚಾಮರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಬಡವ– ಶ್ರೀಮಂತ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಧೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಬಸಣ್ಣ ಬಂಡಿಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ ಹಿಂದೂ– ಮುಸ್ಲಿಂರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಓದಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಮಠದ ಭಕ್ತರು ನಾಡಿನಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>