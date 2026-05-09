ನೀರಿಗಾಗಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: 'ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುರಸಭೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಓಣ್ಯಾಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಐತ್ರಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳವಲ್ರು' ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರಲ್ಲದೆ 'ನೀರು ಬಿಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಎದುರು ಕುಳಿತರು.</p>.<p>ಮುಕ್ತಾರ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿ, ವಸೀಮ್ ಖವಾಸ್, ಹಜರೇಸಾಬ್ ಸೂರಣಗಿ, ಜಿಲಾನಿ ಖವಾಸ್, ಇಬ್ರಾಹೀಂ ರೋಶನ್ಖಾನ್, ಮುಜಮಿಲ್ ಬಾರಿಗಿಡದ, ರಫೀಕ್ ಸಿದ್ದಿ, ಹಜರತ್ಅಲಿ ಸೂರಣಗಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಸಾಬ್ ಸಿದ್ದಿ, ಅಲ್ಲಿಸಾಬ್ ಸೂರಣಗಿ, ಶಫೀಕ್ ಸಿದ್ದಿ, ದುದ್ದು ಹುಲಗೂರ, ಮಹಮ್ಮದ್ಗೌಸ್ ಚಾವರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>