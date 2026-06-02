ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕೌಡೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕೌಡೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳು ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ರಾಡಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹತ್ತಾರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, 'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೋರಿದರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ಗುಡದಾರಿ, 'ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅನುದಾನ ಬರಲಿದ್ದು ಆಗ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಲೆಹೊಸೂರು, ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಳುಗುಂದ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬನ್ನಿ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಕೋರಿ, ಮಂಜಪ್ಪ ಪಡಗೇರಿ, ಬಸಣ್ಣ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ಗೊಜಗೊಜ್ಜಿ, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕೋರಿ, ದ್ಯಾಮವ್ವ ಗೊಜಗೊಜಿ, ರೇಣವ್ವ ಗೊರವರ, ಶಿವಲೀಲಾ ಬನ್ನಿ, ಸಂಕವ್ವ ಮುಳಗುಂದ, ರೇಣವ್ವ ಪೂಜಾರ, ಜಯಮ್ಮ ಕುಷ್ಟಗಿ, ರೇಖಾ ಮುಳಗುಂದ, ಶಿಲ್ಪ ಗೊಜಗೊಜಿ, ರತ್ನವ್ವ ಹೊಸಗೌಡ್ರು, ಯಲ್ಲವ್ವ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಗೌರಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ