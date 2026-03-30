ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಏ.2,3ರಂದು

ಮುಳಗುಂದ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊರವಲಯದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏ.2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.2ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ 5ಕ್ಕೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪುರವಂತರ ಸಂಭಾಳ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ, ವಚನಗಳ ಪಾಲಿಕೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ 3. ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಂದ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>