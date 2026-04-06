ಮುಳಗುಂದ: ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ನನೆಗುದಿಗೆ

ಮುಳಗುಂದ: ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ ಮುಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಲಂಬಿತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ವೋಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಪದೇ ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಇದೇ ವ್ಯಥೆ ಇದೆ.

ಮುಳಗುಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಂಚಲಿ, ಕಲ್ಲೂರ, ನೀಲಗುಂದ, ಬಸಾಪೂರ, ಸೀತಾಲಹರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಗದಗ ಗ್ರಿಡ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಡೆತಡೆ ಪತ್ತೆಗೆ 20-30 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದು, 4-5 ತಾಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು ದಿನವಿಡೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಥೆ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಬರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ, ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ ಟೇಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್-ಎಸಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣಗಳು, ಮೋಟಾರ ವೈಂಡಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೋಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಳಗುಂದ, ಬಸಾಪೂರ, ಸೀತಾಲಹರಿ, ನೀಲಗುಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುವ ಆತಂಕ ರೈತರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೈನೋದ್ಯಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿರುದ್ಧ ರೈತ ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ರಷರ್ಗಳು, ಮಿಲ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಇವುಗಳು ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ರಷರ್, ಮಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕವಿ