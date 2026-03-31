ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಮುಳಗುಂದ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟಿಓಣಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡವು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ'ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿಜಯಪುರದ ಮೌಲಾನಾ ಸಯ್ಯದಮಹ್ಮದ್ ತನವೀರ್ ಹಾಷೀಮಿಸಾಹೇಬ, ಮಹ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾಜಿ, ಸರ್ಪರಾಜ್ ಖಾಜಿ, ಮುಳಗುಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ.ಸುಂಕಾಪೂರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೇಖ, ರಫಿಕ್ ದಲೀಲ, ಹುಮಾಯೂನ ಮಾಗಡಿ, ಕೋಟಿಓಣಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾವಲಸಾಬ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಕರೀಮಸಾಬ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260331-23-2051395415